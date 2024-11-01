За його словами, Варшава може пишатись тим обсягом допомоги, який вже надала Києву.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Польщу у тому, що, попри домовленості, Варшава знайшла причину не передавати Києву свої старі винищувачі МіГ-29. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський роз'яснив позицію його країни.

Як пише polsatnews.pl, голова МЗС наголосив, що, хоча сусідня держава перебуває у складній ситуації, Польща доклала значні зусилля для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Як Захід, ми надіслали Україні допомогу в розмірі 200 млрд євро... Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу українським біженцям, пропорційно до ВВП, Польща зробила для України більше, ніж будь-яка інша країна", - обурено заявив міністр.

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За словами Сікорського, Варшава може пишатися таким виявом солідарності. Він нагадав про передачу майже 300 танків, а також великої кількості важкої техніки та літаків.

"Ми намагаємося допомогти, але ми також прифронтова країна. Росія нам також загрожує, і не все можливо", - підсумував голова МЗС.

Польща не передасть Україні МіГ-29 - що відомо

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна не в змозі передати Україні винищувачі МіГ-29, про що вдалося домовитися в липні.

"Ми дали те, що могли дати. І ми дали це швидко, і ми дійсно дали це тоді, коли це було необхідно. І я особисто вважаю, що це наша велика гордість. Просто відтоді минуло два роки. І це важко, я з жалем мушу сказати, життя жорстоке", - зазначив він.

Зеленський жорстко розкритикував таку позицію Польщі.

"Ми дуже хотіли отримати МіГи від Польщі, але вони нам не могли передати, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовилися з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, як у наших балтійських друзів... Ми домовилися про це. І що після цього? Чи дала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так", - сказав президент.

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