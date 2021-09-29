Нещасних звинуватили в "чаклунстві", а причетних до жорстокого вбивства лідери громад приховують.

В Демократичній Республіці Конго місцеві жителі влаштували так зване "полювання на відьом" і жорстоко вбили вісім жінок. Нещасних вони живцем спалили через звинувачення в "чаклунстві".

Про це, посилаючись на правозахисників з Конго, повідомило видання The Guardian.

Правозахисники стверджують, що "мисливці на відьом" з червня по вересень 2021 року звинуватили понад 300 жінок у причетності до"чаклунства".

Примітно, що люди, які шукають "відьом" в Конго, звертаються за допомогою до баджаказі - брехливих проповідників і самопроголошених екстрасенсів. Баджаказі, в основному, це жінки. Вони нібито вміють знаходити "відьом" і звинувачують їх у "чаклунстві".

Саме за "наведенням" баджаказі місцеві жителі знайшли і живцем спалили вісім жінок. За словами правозахисників, влада Конго виявляється вживати хоч якісь заходи щодо припинення "полювання на відьом".

Читайте такожБразилійка отруїла екс-коханого і його наречену перед весіллямПрофесор соціології Боско Мучуківу стверджує, що поліція і вся система правосуддя не захищають жінок і не виконують свою роботу. Більш того, знайти і притягнути до відповідальності людей, які вбивають невинних, практично неможливо. Лідери громад, в яких відбуваються спалення жінок, покривають причетних до жорстокого "полювання на відьом" і не повідомляють їхні імена правозахисникам.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Конго в результаті спалаху менінгіту померли понад 120 осіб. Місцеві жителі вважають, що спалах пов'язаний з чаклунством. Замість того щоб звернутися за лікуванням, деякі люди переїжджають з одного місця на інше, сподіваючись, що хвороба не піде за ними.

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Автор: Поліна Кузенко