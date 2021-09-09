Менінгіт - потенційно смертельне захворювання, передається людям через дихальні шляхи або виділення з горла інфікованих людей.

У північно-східному регіоні Демократичної Республіки Конго оголошено спалах менінгіту - там вже померли понад 120 осіб.

Про це повідомляє ВВС.

Перші випадки захворювання в ДР Конго були зареєстровані в липні. Зараз понад 100 осіб отримують лікування вдома і в медичних установах.

За словами представників Всесвітньої організації охорони здоров'я, місцеві жителі вважають, що спалах пов'язаний з чаклунством. Замість того, щоб звернутися за лікуванням, деякі люди переїжджають з одного місця на інше, сподіваючись, що хвороба не піде за ними. Саме тому, кажуть фахівці, спалах важче стримати.

Уряд ДР Конго і ВООЗ направили групу в північно-східну провінцію Тшопо для стримування ситуації.

Провінція є частиною "поясу африканського менінгіту", який проходить через континент від Сенегалу до Ефіопії і охоплює 26 країн.

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Що таке менінгіт

Менінгіт - потенційно смертельне захворювання, передається людям через дихальні шляхи або виділення з горла інфікованих людей.

Для діагностики менінгіту використовується люмбальна пункція. Вона полягає в заборі спинномозкової рідини з хребетного каналу за допомогою шприца і її дослідження на наявність збудника захворювання.

Лікування менінгіту проводиться за допомогою антибіотиків, противірусних або протигрибкових засобів.

Менінгіт може викликати серйозні ускладнення: глухоту, епілепсію, гідроцефалію і проблеми з розумовим розвитком у дітей. Можливий летальний результат.

Автор: Денис Прядко