Фонд має на меті залучити до 35 млн фунтів стерлінгів (близько 48 млн дол.) від донорів протягом трьох років.

Сьогодні в Києві міністр у справах Європейського сусідства Великої Британії Венді Мортон оголосила про створення фонду "Партнерство за сильну Україну".

Як повідомляє посольство Великобританії в Twitter, до проекту приєдналися Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США.

Як йдеться в повідомленні, фонд допоможе пом'якшити дестабілізуючий вплив Росії в південних і східних регіонах України.

"Фонд має на меті залучити до 35 млн фунтів стерлінгів (близько 48 млн дол. - УНІАН) від донорів протягом трьох років для надання технічних консультацій владі, грантових інвестицій, поліпшення доступу до державних послуг для жителів Південної та Східної України", - підкреслюють в посольстві.

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Автор: Катерина Гірник