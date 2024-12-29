Йому було вже 100 років, і це рекордний вік для усіх колишніх президентів Америки.

В США помер Джеймс Е. Картер III, який був американським президентом з 1977 по 1981 рік. На момент смерті йому було 100 років, і він став найстарішим колишнім президентом США усіх часів, повідомляє The Washington Post.

Його син підтвердив смерть, але не назвав безпосередню причину. У заяві в лютому 2023 року Центр Картера заявив, що колишній президент після низки госпіталізацій припинить подальше лікування та проведе час, що залишився, вдома в хоспісі. Останніми роками він лікувався від агресивної форми раку шкіри – меланоми, з пухлинами, які поширилися на його печінку та мозок.

Його дружина Розалінн померла торік у листопаді у віці 96 років. Саме на її похороні Джиммі Картер востаннє з'являвся на публіці. Остання відома фотографія 39-го президента США була зроблена 1 жовтня цього року, коли він відзначав свій 100-й день народження.

Відео дня

Чим відомий Джиммі Картер

Картер зумів протриматися на президентській посаді лише одну каденцію і програв вибори 1980-го року знаменитому Рональду Рейгану.

Коли Картер пішов з Білого дому, він вважався ледь не найбільшим президентом-невдахою у XX сторіччі. Адже саме на його каденцію припало чимало економічних проблем: глобальна паливна криза і небачена для Америки інфляція. Також на його час припала найбільша в історії США аварія на АЕС - знаменитий "Інцидент на Три-Майл-Айленд".

У 1979 році в Ірані, який був одним з важливих партнерів США в Азії, сталася ісламська революція, і нова влада взяла в заручники персонал американського посольства в Тегерані. Спроба силового визволення заручників з тріском провалилася, і це стало ще одним потужним ударом по репутації Картера.

Вишенькою на торті правління Картера стало радянське вторгнення у Афганістан, яке теж записали до провалів адміністрації Картера.

Однак з часом були визнані і деякі важливі заслуги Картера. Зокрема саме за його активного посередництва були укладені знамениті Кемп-Девідські угоди 1979 року, які забезпечили до сьогодні мир між Ізраїлем та Єгиптом. До того ці країни встигли провести кілька повномасштабних воєн. Значно пізніше Картер був удостоєний Нобелівської премії миру за це досягнення.

Також саме Картер забезпечив вирішення тривалої суперечки США з Паномою щодо приналежності Панамського каналу. Того самого, який Дональд Трамп тепер хоче повернути під контроль США.

Вас також можуть зацікавити новини: