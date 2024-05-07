На думку євродепутатів, спроби змусити замовкнути мирних демонстрантів вийшли за межі дозволеного.

Понад 30 депутатів Європейського парламенту закликали високого представника Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата в ЄС. Про це повідомляє SOVA.

Зазначається, що на думку євродепутатів, спроби змусити замовкнути мирних демонстрантів і застосувати силу у процесі прийняття російського аналога закону про іноагентів, ініційованого "Грузинською мрією", вийшли за межі дозволеного.

"Така поведінка ще більше посилила напруженість та поляризацію у грузинській політиці та суспільстві", — наголошується у заяві. Відео дня

Європарламентарії вказують, що ці дії суперечать 9 крокам Єврокомісії, і що це більше не можна ігнорувати.

"Закликаємо вас зайняти тверду позицію та вжити відповідних заходів, які послужать чітким сигналом уряду Грузії. Поведінка уряду Грузії та правлячої партії "Грузинська мрія" суперечить зобов'язанням країни-кандидата в ЄС. Відповідно, статус кандидата для Грузії має бути припинено без подальшого прогресу на шляху вступу", - зазначають автори заяви.

Також, на їхню думку, необхідно переглянути фінансування Європейським союзом державного бюджету та урядових програм Грузії.

"По-третє, проміжна оцінка прогресу Грузії у виконанні дев'яти кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії від 8 листопада 2023 року, має бути проведена негайно", - йдеться у документі.

Депутати Європарламенту заявляють, що вони невпинно працювали, щоб підтримати грузинський народ та його устремління в Євросоюзі, і продовжують це робити, але демократичні критерії для всіх країн-кандидатів однакові, і вони мають дотримуватися.

Шлях Грузії до ЄС - останні новини

Грузія розраховує стати членом Євросоюзу одночасно з Україною, попри те, що наразі вона відстає в плані євроінтеграції. Про це заявила президент країни Саломе Зурабішвілі.

Вона зазначила, що вступ трьох країн до ЄС має відбутися одночасно, і ніяк інакше.

Як сказала політик, "цей горизонт буде наступним "великим вибухом", як то кажуть, наступні учасники увійдуть приблизно разом".

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