Деякі пояснюють відмову тим, що вони побоюються побічних ефектів.

Мільйони американців не отримали другу дозу вакцини проти COVID-19.

Читайте такожУ ЄС до середини літа планують вакцинувати 70% дорослого населенняПро це пише The New York Times.

Згідно з останніми даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, понад п'ять мільйонів осіб (майже 8% з тих, хто отримав перше щеплення вакцини Pfizer або Moderna), не отримали другу дозу.

Деякі пояснюють відмову тим, що вони побоюються побічних ефектів. Інші кажуть, що відчувають себе достатньо захищеними після одного щеплення.

Також деякі постачальники вакцин скасували надання другої дози через те, що у них закінчилися запаси вакцини або у них не було на складі потрібної марки.

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Автор: Людмила Жерновська