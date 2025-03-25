Напередодні президент США обурився через своє зображення у будівлі Капітолія штату Колорадо.

Російський диктатор Володимир Путін подарував президенту США Дональду Трампу його портрет. Про це пише BBC.

Наразі невідомо, який вигляд має новий портрет Трампа. Однак прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав його "особистим подарунком" та додав, що інші подробиці може розповісти лише сам диктатор.

У виданні нагадали, що напередодні Трамп розкритикував у своїй соцмережі Truth Social попередню фотографію, яка висіла у будівлі Капітолія штату Колорадо. Вже у понеділок її було знято.

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"Президент США приділяє пильну увагу формуванню свого іміджу, і в січні потрапив у заголовки газет, представивши офіційний портрет, який критики по-різному описували як серйозний або зловісний", - додали у матеріалі.

Водночас спецпредставник Трампа Стів Віткофф підтвердив отримання нової картини з Росії та заявив, що його попросили перевезти її назад до Вашингтона.

За його словами, картина, яку подарував Путін, є "прекрасним портретом провідного російського художника". Він зазначив, що Трамп був "явно зворушений".

Своєю чергою Трамп ще не коментував публічно портрет, який подарував йому Путін, проте він дав зрозуміти, яке зображення йому точно не подобається.

"Картина, яку подарували будівлі в 2019 році, була цілеспрямовано спотворена до такого рівня, якого навіть я, можливо, ніколи раніше не бачив", - повідомив він на сайті Truth Social.

Трамп і Путін - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну вдалося вплинути на деяких людей Трампа.

"Я вважаю, що Росії вдалося вплинути на деяких людей із команди Білого дому… Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть припиняти війну, і треба щось зробити, щоб їх змусити", - пояснив президент України.

Водночас видання The Telegraph писало, що президент РФ руйнує надії Трампа на швидке перемир'я в Україні. Деякі джерела видання кажуть, що президент США починає сердитися через триваючі ракетні та безпілотні атаки, що відбуваються, попри обіцянки обох сторін про міні-перемир'я.

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