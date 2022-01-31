Російський представник, зокрема, не захотів, щоб майбутнє засідання Радбезу Організації відбувалося у відкритому режимі.

Російська Федерація намагалася зірвати ініціативу Сполучених Штатів Америки обговорити на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй нарощення російських військ біля України.

Як передає кореспондент УНІАН, представник РФ в ООН Василь Небензя закликав усіх членів Ради безпеки ООН не підтримувати засідання, скликане Сполученими Штатами й присвячене загрозам міжнародному миру і безпеці.

Зокрема, російська делегація зажадала на початку засідання взяти участь у так званому "процедурному голосуванні" щодо обговорення скупчення російських військ біля кордонів України.

Пропозиція Небензі не була підтримана Радою безпеки ООН відповідно до статті 27 Статуту ООН, згідною з якою, рішення з питань процедури вважаються схваленими, якщо за них проголосувало не менше дев'яти членів Ради безпеки. Так, за проведення засідання проголосувало 10 членів, проти – два й утрималось – три.

Натомість Небензя пропонував провести засідання Ради безпеки ООН 17 лютого для обговорення сьомої річниці з дати ухвалення комплексу заходів із виконання Мінських угод.

Читайте такожУ НАТО немає впевненості щодо планів Росії по вторгненню в Україну – СтолтенбергТакож російський представник виступав проти того, щоб засідання відбувалося у відкритому режимі.

Нагадаємо, США скликали засідання Ради Безпеки ООН через нарощування військ РФ біля України.

На переконання постійного представника Сполучених Штатів Америки при ООН Лінди Томас-Грінфілд країни-члени Ради безпеки ООН (п'ять постійних і 10 непостійних) повинні ретельно вивчити факти і розглянути, що поставлено на карту для України, для Росії і Європи, а також щодо ключових зобов'язань і принципів міжнародного порядку на той випадок, якщо Росія надалі ще глибше вдереться в Україну.

Росія восени 2021 року загострила ситуацію на кордоні з Україною – стягнула багато військових і техніки. Україна та низка країн Заходу заговорили про те, що РФ може піти на вторгнення.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наприкінці січня цього року стверджував, що повномасштабний наступ Росії на Україну фізично неможливий.

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