Наразі Росія перемістила у Білорусь близько 5 тисяч військовослужбовців з балістичними ракетами малої дальності, спеціальними силами і протиповітряними батареями.

Постійний представник Сполучених Штатів Америки при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Російська Федерація може збільшити сили в Білорусі біля кордону України. На початку лютого Кремль може стягнути до кордонів до 30 тисяч військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Томас-Грінфілд заявила на засіданні Ради безпеки ООН, яке присвячене загрозам міжнародному миру і безпеці через стягування російських військ біля кордонів України.

Посол сказала, що Росія перемістила у Білорусь близько 5 тисяч військовослужбовців з балістичними ракетами малої дальності, спеціальними силами і протиповітряними батареями. Проте кількість військових може збільшитися.

"Ми бачили докази, що Росія має намір розширити цю присутність до більш ніж 30 тисяч військових біля кордону Білорусі з Україною, на відстані менше ніж двох годин на північ від Києва на початку лютого", - наголосила посол.

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Російські військові у Білорусі: що відомо

Як вже повідомляв УНІАН, 17 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в лютому біля білоруських кордонів з Польщею і Україною пройдуть оперативні спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі.

При цьому Лукашенко додав, що Україна нарощує сили біля білоруського кордону.

За словами Лукашенка, навчання повинні бути "солідними", а їх метою має стати" відпрацювання певного задуму", як він висловився, у протистоянні з силами заходу ("Прибалтика і Польща") і "півдня" (Україна).

27 січня Росія завершила перебазування з Далекого Сходу до Білорусії винищувачів Су-35. Раніше заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін повідомив, що Росія спрямовує на маневри до Білорусії 12 винищувачів Су-35.

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