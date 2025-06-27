Дипломатка працювала в один з найнапруженіших періодів у відносинах РФ та США.

Посолка США в Росії Лінн Трейсі залишає Москву. Про це повідомляє Reuters з посиланням на посольство, яке зауважило, що вона працювала в один з найнапруженіших періодів у відносинах РФ та США.

Зазначається, що відставка дипломатки, призначеної 2023 року ще адміністрацією колишнього президента США Джо Байдена, відбувається на тлі можливого перезавантаження відносин Росії та Сполучених Штатів, які погіршилися після того, як у лютому 2022 року російський диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабну війну в Україні.

"Я пишаюся тим, що представляла свою країну в Москві у такий складний час. Покидаючи Росію, я знаю, що мої колеги в посольстві продовжуватимуть працювати над покращенням наших відносин та підтримкою зв’язків з російським народом", - процитувало агентство заяву Трейсі.

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Хто стане наступним послом США в Росії – поки не оголосили. Як зауважило Reuters, термін перебування Трейсі, як і її попередника Джона Саллівана, становив два роки та сім місяців.

Перебуваючи на посаді, Трейсі доклала зусиль для звільнення громадян США, які були ув'язнені в Росії, зокрема журналіста Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця Пола Вілана.

Дипломатичні відносини РФ та США: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у березні російський правитель Путін призначив посла Росії у Сполучених Штатах. Ним став Олександр Дарчієв, який до цього був директором Департаменту Північної Атлантики Міністерства закордонних справ Росії. Також він очолював російську делегацію на переговорах зі США у Стамбулі 28 лютого 2025 року. Ще раніше Дарчієв працював очільником дипмісії Росії в Канаді.

А нещодавно стало відомо, що президент США Дональд Трамп прийняв нового російського посла. Дарчієв заявив, що це стало для нього великою честю, і пообіцяв докласти зусиль для того, щоб відносини з Вашингтоном повернути "до нормального стану і здорового глузду".

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