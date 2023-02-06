МЗС встановлює можливу наявність українців серед постраждалих.

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії в результаті землетрусу перевищило 500 осіб. Про це повідомляє The watchers.

Як повідомляється, ще тисячі людей отримали поранення. Десятки людей все ще перебувають під завалами, і очікується, що кількість загиблих зросте. Рятувальні роботи тривають.

На даний момент повідомляється, що в результаті землетрусу обвалилося 1170 будівель. Замок Газіантеп, побудований понад 2200 років, також обвалився під час землетрусу.

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Тим часом Міністерство закордонних справ встановлює можливу наявність українських громадян серед постраждалих внаслідок потужного землетрусу в Туреччині. Про це прес-секретар МЗС Олег Ніколенко повідомив у Facebook.

Дипломат зазначив, що вранці на південному сході Туреччини, в Газіантепі і Кахраманмараші стався потужний землетрус магнітудою 7,4 балів. Зокрема, постраждав ряд сусідніх міст, загинули і отримали поранення сотні людей, зруйновані сотні будинків.

"Посольство України в Туреччині взаємодіє з турецькою владою, перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих", - повідомив Ніколенко.

У зв'язку з цим для допомоги українцям в Туреччині на базі посольства відкриті дві "гарячі лінії": +90 539 550 98 98 і +90 312 442 15 93.

Крім того, родичі в Україні можуть також звертатися на "гарячу лінію" МЗС: +380 44 238 15 88.

Землетрус у Туреччині і Сирії сьогодні: що відомо

Як повідомляв Погода УНІАН, сильний землетрус магнітудою 7,8 стався в прикордонному районі Туреччини і Сирії.

Були зареєстровані численні афтершоки від помірних до дуже сильних.

Це найсильніший землетрус в Туреччині з 1939 року і другий за силою після землетрусу в Північній Анатолії магнітудою 7,8-8 в 1668 році.

Епіцентр знаходився приблизно в 26,2 км на схід від Нурдаги. Оціночні економічні втрати становлять 0-2% ВВП Туреччини.

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