Поточна криза показує, що без Сполучених Штатів Америки Європа не може себе захистити. Участь США у європейській безпеці — це фундаментальна умова миру в регіоні.
Такі заяви зробив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау під час зустрічі послів держави. Слова МЗС цитує місцеве видання PAP.
"Польща сприймає участь Сполучених Штатів у європейській безпеці як фундаментальну умову миру в Європі", — заявив Рау.
Міністр закордонних справ назвав лідерство США в НАТО ключем до "швидкої і ефективної адаптації до російської загрози в 2016 році". Коли РФ анексувала Крим і почала підтримувати прокремлівських сепаратистів на Донбасі, Альянс збільшив присутність свого контингенту на східному фланзі.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, США перекинули до Польщі додаткові сили і почали використовувати країну, як перевалочний пункт для транспортування озброєння ЗСУ. Рау подякував Вашингтону, а також сказав, що Штати не повинні брати на себе "всю відповідальність". Вона також лежить на плечах європейських союзників.
"Нинішня криза ясно показує, що без США Європа не може захистити себе", — підсумував Рау.
Нагадаємо, згідно з підрахунками Кільського інституту світової економіки, США і Польща стали лідерами з постачання озброєння Україні. Польща взагалі відправила всю техніку і спорядження, які обіцяла.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.