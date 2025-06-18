Медведєв назвав Велику сімку "мертвим клубом".

У Російській Федерації продовжують хвалити президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа за його скандальну заяву на саміті G7 у Канаді.

Заступник голови російської Ради безпеки, колишній президент Росії Дмитро Медведєв назвав лідерів міжнародного клубу, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію і США, "європейськими лакеями":

"На G7 Трамп поставив на місце європейських лакеїв на чолі з Макроном. Молодець! Він вилаяв їх за те, що вони вигнали Росію, відмовився обговорювати санкції і поїхав. Давно зрозуміло, що це мертвий клуб. Я пам'ятаю, коли ми сиділи за одним столом - вони всі були зомбовані вже тоді".

G7 у Канаді

Як відомо, цього року саміт лідерів проходив у провінції Альберта, оскільки зараз у Групі Семи головує Канада. На зустріч також був запрошений президент України Володимир Зеленський.

Відео дня

Перед самітом американський президент назвав виключення Російської Федерації з G8 у 2014 році "помилкою", оскільки тепер Москва не перебуває за столом переговорів.

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон на це відповів, що Москва не може повернутися до міжнародного клубу, а кремлівський правитель Путін не повинен виходити з ізоляції, поки триває війна проти України.

Тим часом у Кремлі заявили, що погоджуються зі словами американського президента, однак для Росії цей клуб нібито "втратив практичне значення".

Вас також можуть зацікавити новини: