РФ було виключено з "Групи восьми" ще у 2014 році.

Президент США Дональд Трамп перед самітом Групи семи (G7) у Канаді наголосив, що виключення РФ з G8 було помилкою. Про це він заявив під час спілкування з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, цитує "Суспільне".

За словами Трампа, повномасштабної війни в Україні можна було б уникнути, якщо б він був президентом США ще чотири роки тому.

"Раніше це була Група восьми. Потім Барак Обама і "людина на імʼя Трюдо" виступили проти участі Росії. Але це, вважаю, ускладнило ситуацію, бо ви витрачаєте стільки часу на обговорення Росії, а її немає за столом переговорів", - підкреслив президент США.

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Він сподівається, що саміт G7 принесе результати, зокрема у питанні торгівлі з Канадою.

Відомо, що РФ виключили з "Групи восьми" у 2014 році після незаконної анексії Криму та початку агресії на сході України. Відтоді G8 працює як G7 без участі Росії.

Трамп і Росія - останні новини

Раніше видання Politico писало, що у президента США може з’явитися настрій вдарити по Росії санкціями у найближчі тижні. За словами колишнього помічника Дональда Трампа з нацбезпеки Фреда Флейца, президент США відчуває неповагу з боку російського диктатора Володимира Путіна через його відмову серйозно ставитися до мирних перемовин з Україною.

"Є велика ймовірність того, що протягом наступних кількох тижнів Трамп припинить дипломатію і вдарить по Росії санкціями. Але він триматиме двері відкритими для відновлення переговорів", - наголосив він.

Водночас нещодавно Трамп зробив заяву щодо розмови з Путіним. Він розповів, що його розмова з диктатором РФ тривала близько години.

"Він, як і я, вважає, що ця війна в Ізраїлі та Ірані повинна закінчитися, на що я пояснив, що його війна також повинна закінчитися", - зауважив американський лідер.

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