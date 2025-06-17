Бейкон впевнений, що Росія не повинна бути членом міжнародного клубу, доки її війська перебувають на території України.

Американський конгресмен-республіканець Дон Бейкон відреагував на нещодавню заяву президента США Дональда Трампа про те, що виключати Росію з G8 "було помилкою".

Відповідний допис політика з’явився у соціальній мережі Х.

Він, зокрема, зазначив, що Росія не повинна бути членом міжнародного клубу, доки її війська перебувають на території України. Також він закликав до ізоляції російського диктатора Володимира Путіна.

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"Нехай G7 залишається G7, а не G8. Росія не повинна бути частиною цього форуму, доки не припинить вторгнення в Україну та не виведе війська з окупованих нею територій. Військовий злочинець Путін заслуговує на остракізм", - написав Бейкон.

Інші заяви Бейкона щодо України

Конгресмен-республіканець Джон Бейкон неодноразово висловлювався на підтримку України. Так, наприкінці 2024 року він заявляв, що не можна змушувати Україну піти на погану угоду з РФ. Політик запевняв, що точно буде захищати Україну, яка хоче бути частиною Заходу. І, на його думку, США повинні підтримати український народ у його прагненні.

Також Бейкон "розніс" заяви Трампа, коли той назвав українського президента Володимира Зеленського диктатором. "Президенту потрібен день на перезавантаження - і почати все спочатку. Він зробив поганий поворот. Я думаю, що те, що він сказав, неправильно. І це ганьба", - зазначав конгресмен.

Крім того, навесні 2025 року політик зробив заяву про те, що Америка повинна підтримати європейську миротворчу місію в Україні після війни та загалом підтримувати Київ, а не фліртувати з Кремлем. Бейкон наголошував, що Республіканська партія повинна протистояти експансіонізму Путіна та підтримувати суверенітет України.

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