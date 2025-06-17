На думку Пєскова, з огляду на нинішній стан справ у світі, G7 "втратила практичне значення" для Росії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков погодився із заявою президента США Дональда Трампа про те, що виключити Росію з G8 було великою помилкою. Про це пише Reuters.

"Ми погоджуємося з президентом Трампом: тоді було великою помилкою виключити Росію з формату G8", - цитує видання Пєскова.

Водночас, за його словами, з огляду на нинішній стан справ у світі, G7 "втратила практичне значення" для Росії.

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"Враховуючи зниження частки країн G7 у світовій економіці, враховуючи всі тенденції, які спостерігаються в країнах G7, і, звичайно, на тлі, наприклад, таких форматів, як G20, G7 виглядає тьмяною й доволі даремною", – сказав Пєсков.

Заява Трампа про Росію у G8 і реакція на неї політиків

Як повідомляв раніше УНІАН, перед самітом Групи семи (G7) під час спілкування з прем'єр-міністром Канади Марком Карні Трамп заявив, що виключати Росію з G8 "було помилкою".

"Раніше це була Група восьми. Потім Барак Обама і "людина на імʼя Трюдо" (колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, - ред.) виступили проти участі Росії. Але це, вважаю, ускладнило ситуацію, бо ви витрачаєте стільки часу на обговорення Росії, а її немає за столом переговорів", - підкреслив президент США.

Американський конгресмен-республіканець Дон Бейкон різко відреагував на цю заяву Трампа. Він, зокрема, зазначив, що Росія не повинна бути членом міжнародного клубу, доки її війська перебувають на території України. Також він закликав до ізоляції російського диктатора Володимира Путіна.

"Нехай G7 залишається G7, а не G8. Росія не повинна бути частиною цього форуму, доки не припинить вторгнення в Україну та не виведе війська з окупованих нею територій. Військовий злочинець Путін заслуговує на остракізм", - написав Бейкон в Х.

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