Під час гасіння вогню загинув один пожежник, ще двоє постраждали.

У Санкт-Петербурзі загорілася Історична будівля фабрики "Невська мануфактура".

Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє DW.

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Як повідомляється, горять 4 поверхи з шести. Вже сталося обвалення покрівлі та міжкімнатних перекриттів.

При гасінні загинув один пожежний, ще двоє постраждали та госпіталізовані з опіками 40-50% поверхні тіла.

Пожежі присвоєно п'ятий, максимальний ранг складності.

За даними видання, на місці пожежі працюють понад 300 осіб та 69 одиниць техніки, залучений також вертоліт.

За даними Telegram-каналу "Лентач", площа пожежі на "Невській мануфактурі" становить 10 тисяч квадратних метрів.

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Автор: Катерина Лиманська