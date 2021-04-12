У Санкт-Петербурзі загорілася Історична будівля фабрики "Невська мануфактура".
Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє DW.
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Як повідомляється, горять 4 поверхи з шести. Вже сталося обвалення покрівлі та міжкімнатних перекриттів.
При гасінні загинув один пожежний, ще двоє постраждали та госпіталізовані з опіками 40-50% поверхні тіла.
Пожежі присвоєно п'ятий, максимальний ранг складності.
За даними видання, на місці пожежі працюють понад 300 осіб та 69 одиниць техніки, залучений також вертоліт.
За даними Telegram-каналу "Лентач", площа пожежі на "Невській мануфактурі" становить 10 тисяч квадратних метрів.
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