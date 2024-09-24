У відомстві кажуть, що тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну.

Виведення російських окупаційних військ з суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів є одним з обовʼязкових пунктів формули миру президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Як відомо, днями президент Чеської Республіки Петр Павел заявив, що не вірить у можливість тотальної поразки України, однак вже окуповані території навряд чи вдасться повернути.

"Не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки. У цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну", - йдеться у заяві МЗС.

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У зовнішньополітичному відомстві закликали до обʼєднання зусиль задля втілення формули миру "в інтересах усіх миролюбних націй, які поважають Статут ООН і цінність людського життя".

"Маємо разом посилити тиск на Росію, щоб примусити її до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права. Це реалістичний сценарій, який ми здатні втілити спільними зусиллями", - зазначили в МЗС.

Заява Петра Павела щодо війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю The New York Times заявив, що за підсумками війни Україна втратить території.

Як сказав політик, Україні "потрібно буде бути реалістом" щодо перспектив повернення територій, окупованих росіянами.

У свою чергу глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що війна в Україні може завершитися лише тоді, коли Путін визнає, що вторгнення було помилкою і він не досягне своїх цілей прийнятною ціною. Однак зараз російський диктатор ще "не дійшов такого висновку",

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