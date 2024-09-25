Він каже, що ніколи не ставив під сумнів, що кінцевою метою є повернення всіх окупованих територій.

Президент Чехії Петр Павел прокоментував свою нещодавню заяву про те, що окуповані території України можуть залишатися під російським контролем тривалий час.

У новій розмові з журналістами він сказав, що не вперше озвучує таку думку. "Я не сказав нічого такого, чого не говорив давно. Ще на минулорічній Мюнхенській конференції я застерігав від нереалістичних очікувань", - цитують президента Ceske noviny.

За його словами, майбутній український план про припинення війни необхідно буде оцінити та зробити все можливе для досягнення цілей країни, "але не за будь-яку ціну". Павел вважає, що сподівання на закінчення війни однозначним успіхом за кілька тижнів чи місяців може бути дуже небезпечним для всіх.

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"Я ніколи не ставив під сумнів, що ми повинні підтримувати Україну у відновленні її територіальної цілісності, що це кінцева мета. Ми просто повинні бути реалістичними щодо часового горизонту і ціни досягнення цієї мети. Перемога над Росією в Україні ціною знищення половини українського населення, напевно, не є перемогою", - сказав він.

Що президент Чехії казав про війну

У одному з нещодавніх інтерв'ю Павел сказав, що українцям варто "поглянути в обличчя реальності" та оцінити перспективи повернення окупованих територій. Він вважає, що після завершення війни вони можуть залишатися під контролем Росії роками.

Згодом Міністерство закордонних справ України випустило заяву, в якій виступило проти "половинчастих" та тимчасових рішень щодо завершення цієї війни.

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