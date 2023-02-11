Торгівля м'ясом котів та собак знаходиться під офіційною забороною місцевої влади вже понад 70 років, однак наразі деякі магазини знову почали заробляти на цій справі гроші.

У спеціальному адміністративному місті Китаю Гонконзі відбулися рейди перевірок місцевих магазинів через підозру у незаконному продажі котячого та собачого м'яса з боку торговців.

За даними CNN, в рамках перевірок співробітники Департаменту харчових продуктів і гігієни навколишнього середовища та Департаменту сільського господарства, рибальства та охорони природи (AFCD) повідомили про відповідну підозру магазину, який знаходиться в одному з найбільших комерційних районів Яу Ма Тей (Yau Ma Tei).

Офіцери вилучили ймовірні зразки свіжого "собачого або котячого м'яса" під час спільної бліц-операції, яку провели у четвер, 9 лютого.

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Повідомляється, що днями раніше правоохоронці отримали скарги щодо власника магазину, який організував торгівлю м'ясом собак та котів.

Також магазин збираються перевірити на наявність ліценції, яка дозволяє вести торгівлю свіжим м’ясом.

"Якщо це буде доведено, буде порушено кримінальну справу", - йдеться в заяві AFCD.

Заборона на вживання котячого та собачого м'яса в Гонконзі

Напівавтономне місто Китаю прийняло рішення офіційно заборонити вживання м'яса собак та котів у 1950 році. Вже понад 70 років місцева влада та громадськість активно контролює дотримання заборони та посилює заходи безпеки для виявлення правопорушників у Гонконзі.

Наразі за вбивство тварин та продаж їхнього м'яса правопорушникам загрожує максимальний штраф у розмірі 5000 місцевих доларів (637 доларів США) й шість місяців позбавлення волі після отримання вироку.

У 2017 році аналогічне рішення прийняв парламент Тайваню. Там за продаж, купівлю та вживання в їжу м'яса кішок та собак запровадили штраф у розмірі від 50 тисяч до 2 мільйонів тайванських доларів.

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