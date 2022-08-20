Вона закликала підтримати Україну у боротьбі за свободу та демократію.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас у день відновлення незалежності країни закликала підтримати Україну у боротьбі за свободу та демократію.

Про це вона повідомила у "Твіттері".

"Сьогодні ми святкуємо День відновлення незалежності Естонії. 31 рік тому закінчилася радянська окупація і ми знову приєдналися до вільного світу. Ми знаємо ціну свободи та цінність демократії. Нам усім треба допомагати тим, хто зараз за це бореться, особливо Україні", - зазначила Каллас.

Сьогодні виповнюється 31 рік з моменту відновлення незалежності Естонії. На честь Дня відновлення незалежності по всій країні вивішено державні прапори.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у Таллінні урочисті заходи з нагоди Дня відновлення незалежності почалися з поминальної церемонії біля каменю 20 серпня на схилі пагорба Тоомпеа за участю спікера Рійгікогу Юрі Ратас, президента Алара Каріса та прем'єр-міністра Каї Каллас.

Як повідомляв УНІАН, у травні прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас закликали західних чиновників припинити дзвонити президенту РФ Володимиру Путіну. Вона вказала, що розмовляти з ним немає ніякого сенсу, якщо Захід хоче показати, що він в ізоляції.

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