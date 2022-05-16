Кайя Каллас зазначила, що необхідно припинити дзвінки президенту РФ.

Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас закликали західних чиновників припинити дзвонити президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Вона вказала, що розмовляти з ним немає ніякого сенсу, якщо Захід хоче показати, що він в ізоляції.

Про це пише Euroactiv.

"Мені здається, що якщо всі постійно телефонують йому, він не розуміє, що знаходиться в ізоляції. Тому, якщо ми хочемо донести до нього думку про те, що "ви ізольовані", не дзвоніть йому - в цьому немає сенсу", - зазначила Каллас.

При цьому вона вказала, що через постійні дзвінки президент РФ відчуває себе в центрі уваги.

"Я не бачу ніяких результатів, тому що після всіх цих переговорів, Буча сталася, Ірпінь стався - ми не бачимо ніяких ознак деескалації", - заявила політик.

Також вона не бачить сенсу підтримувати дипломатичні канали з РФ.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.

Після цього багато західних політиків вирішили достукатися до президента РФ Володимира Путіна за допомогою телефонних розмов, щоб припинити повномасштабну війну в Україні. Активніше за всіх телефонував з Путіним президент Франції Емманюель Макрон.

Так, 28 Лютого розмова Макрона з Путіним тривала одну годину 30 хвилин. При цьому президент Франції звернувся до російського ватажка припинити удари по цивільному населенню та убезпечити основні дороги в Україні.

Останній раз Макрон розмовляв з президентом РФ відразу після переобрання на новий термін. Французька сторона висловила стурбованість з приводу виниклої проблеми забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

У свою чергу 26 квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідав Росію, де провів зустріч з Путіним

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