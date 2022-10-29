Вона працювала над романом разом з автором детективів Рагнаром Йонассоном.

Прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоуттір під час карантину, введеного через пандемію COVID-19, написала перший кримінальний роман.

Про це пише The Guardian.

Книга "Рейк'явік" була написана у співавторстві з відомим ісландським автором детективів Рагнаром Йонассоном (Snjóblinda).

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"Я думаю, що кожен політик повинен чимось відволіктися від повсякденних політичних справ. Я все життя читаю кримінальну літературу, так що це як би в моїй ДНК", - сказала Якобсдоттір.

Прем'єр закінчила в 1999 році університеті Ісландії за спеціальністю філолог. Також вона захистила магістерську дисертацію з ісландської літератури, присвячену творчості популярного ісландського автора детективів Аднальдюра Індрідасона.

У 2018 році Якобсдоттір дала інтерв'ю The Guardian, в якому розповіла, що кримінальні романи були хорошою підготовкою до життя політика.

Читання в Ісландії

В Ісландії існує традиція під назвою "Йолебокафльод". Напередодні Різдва по всій країні люди купують в подарунок своїм близьким книги. 24 грудня вони збираються та обмінюються книгами.

Завдяки цьому в країні високий відсоток не тільки тих, кто читає, а й тих, хто пише книги.

У 2013 році на населення Ісландії припадала найбільша кількість письменників у світі, писав BBC.

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