Прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоуттір під час карантину, введеного через пандемію COVID-19, написала перший кримінальний роман.
Про це пише The Guardian.
Книга "Рейк'явік" була написана у співавторстві з відомим ісландським автором детективів Рагнаром Йонассоном (Snjóblinda).
"Я думаю, що кожен політик повинен чимось відволіктися від повсякденних політичних справ. Я все життя читаю кримінальну літературу, так що це як би в моїй ДНК", - сказала Якобсдоттір.
Прем'єр закінчила в 1999 році університеті Ісландії за спеціальністю філолог. Також вона захистила магістерську дисертацію з ісландської літератури, присвячену творчості популярного ісландського автора детективів Аднальдюра Індрідасона.
У 2018 році Якобсдоттір дала інтерв'ю The Guardian, в якому розповіла, що кримінальні романи були хорошою підготовкою до життя політика.
Читання в Ісландії
В Ісландії існує традиція під назвою "Йолебокафльод". Напередодні Різдва по всій країні люди купують в подарунок своїм близьким книги. 24 грудня вони збираються та обмінюються книгами.
Завдяки цьому в країні високий відсоток не тільки тих, кто читає, а й тих, хто пише книги.
У 2013 році на населення Ісландії припадала найбільша кількість письменників у світі, писав BBC.