Міністр закордонних справ України провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розмови з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном обіцяє, що попереду Росію чекає ще більше ударів по економічній, фінансовій системі та торгівлі.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Мав телефонну розмову з Ентоні Блінкеном про кроки щодо економічного та військового зміцнення України, щоб ми могли продовжити ефективну відсіч подальших російських атак. Дякуємо США за вже надану підтримку. Подальші удари по економіці, фінансовій системі та торгівлі Росії йдуть", - зазначив Кулеба.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну. У зв'язку з цим Євросоюз і США ввели санкції щодо російських олігархів і компаній, пов'язаних з оборонною сферою РФ.

Так, серед санкцій, які ввели США, обмеження для представників технологічного сектору Російської Федерації. Зокрема, Управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства США запроваджує обмежувальні заходи проти операторів з російського технологічного сектору, аби унеможливити обхід раніше запроваджених санкцій і купівлю критично важливих західних технологій.

У свою чергу Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії запровадило санкції проти пропагандистів президента РФ Володимира Путіна і "м'ясника Маріуполя" Михайла Мізінцева.

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