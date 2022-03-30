Польща також закликає інші європейські країни ввести загальноблокову заборону на імпорт російської нафти, вугілля і газу.

Польща планує припинити використовувати російську нафту до кінця 2022 року в рамках оголошеного раніше урядом країни плану "дерусифікації" своєї економіки.

Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Reuters.

"Я сподіваюся, що до квітня, найпізніше до травня, ми повністю підемо від російського вугілля. Ми зробимо все, щоб до кінця цього року відмовитися від використання російської нафти", – заявив він.

При цьому міністр клімату Польщі Анна Москва заявила, що країна може купувати вугілля в Південній Африці та Австралії, і це не буде дорожче.

Варто відзначити, що близько 60% нафти, яку переробляє Польща, надходить з Росії. Місцева компанія PKN Orlen має довгостроковий контракт з "Роснефтью", термін дії якого закінчується наприкінці 2022 року, і угоду з "Татнафтою", термін дії якої закінчується в 2024 році.

"Ми переглянули багато контрактів. Ми готові до будь-якого сценарію, і в контракті є положення, які в цілому також дають нам деякі можливості", – пояснив генеральний директор PKN Orlen Даніель Обайтек.

Водночас видання зазначає, що Польща закликає інші європейські країни ввести загальноблокову заборону на імпорт російської нафти, вугілля і газу, проте Німеччина і деякі інші країни ЄС, сильно залежні від російських енергоносіїв, виступили проти цього. Також Моравецький закликав Євросоюз ввести податок на російські вуглеводні.

Втім, раніше повідомлялося, що ЄС все ж планує поступово знижувати залежність від російських енергоресурсів, і минулого тижня Німеччина заявила, що припинить купувати російську нафту до кінця 2022 року і припинить поставки російського газу в 2024 році.

Як повідомляв УНІАН, раніше стло відомо, що уряд Польщі прийняв законопроект, яким передбачено запровадження ембарго на імпорт вугілля з Росії через війну в Україні.