Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва розкритикував протекціоністську позицію лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо світової торгівлі.
В інтерв'ю Super Radio Tupi він повідомив, що після виборів у США досі не мав із Трампом жодних контактів, хоча й надіслав йому ноту з привітанням. За словами президента, той вже відзначився імпульсивними заявами та спробами втручатися в справи інших країн:
"Трамп був обраний для управління Сполученими Штатами, а не для управління світом".
Крім того, він розкритикував торговельні бар'єри, запроваджені Трампом, зазначивши, що це серйозно вплине на світову економіку. "Зараз він обкладає податками продукцію кількох країн, і це призведе до зростання інфляції в США і в усьому світі. Він повинен припинити цю ідею протекціонізму і поважати суверенітет кожної країни".
Трамп запроваджує мита
Нагадаємо, у лютому президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 25% мит на весь імпорт сталі та алюмінію.
У відповідь президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що його країна розглядає можливість подання скарги до Світової організації торгівлі або запровадження відповідних мит на американські товари.