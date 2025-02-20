Він критикує його політику, але запевняє, що країни мають збалансовані торговельні відносини.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва розкритикував протекціоністську позицію лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо світової торгівлі.

В інтерв'ю Super Radio Tupi він повідомив, що після виборів у США досі не мав із Трампом жодних контактів, хоча й надіслав йому ноту з привітанням. За словами президента, той вже відзначився імпульсивними заявами та спробами втручатися в справи інших країн:

"Трамп був обраний для управління Сполученими Штатами, а не для управління світом".

Крім того, він розкритикував торговельні бар'єри, запроваджені Трампом, зазначивши, що це серйозно вплине на світову економіку. "Зараз він обкладає податками продукцію кількох країн, і це призведе до зростання інфляції в США і в усьому світі. Він повинен припинити цю ідею протекціонізму і поважати суверенітет кожної країни".

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Трамп запроваджує мита

Нагадаємо, у лютому президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 25% мит на весь імпорт сталі та алюмінію.

У відповідь президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що його країна розглядає можливість подання скарги до Світової організації торгівлі або запровадження відповідних мит на американські товари.

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