Високий представник ЄС заявляє, що найголовніша справа наразі полягає у тому, аби унеможливити загострення ситуації і стримувати будь-яку ескалацію.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що у зв'язку зі стягуванням російських військ до кордонів України треба очікувати кращого, але бути готовими до найгіршого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав у Брюсселі після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

"У такій ситуації ви повинні очікувати кращого і готуватися до найгіршого. І це те, більшою чи меншою мірою, що ми робимо. Готуємося до найгіршого, очікуємо кращого", - заявив Боррель.

У цьому зв'язку він сказав, що ЄС обрав тактику переконування, аби уникнути нової кризи.

Читайте такожДжонсон попередив Путіна про наслідки у випадку агресії з боку РФ проти України"Аби спробувати уникнути початку здійснення будь-якого роду воєнних дій, оскільки як тільки це почнеться, буде дуже складно зупинити", - наголосив Боррель.

Також він зазначив, що найголовніша справа наразі полягає у тому, аби унеможливити загострення ситуації і стримувати будь-яку ескалацію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 грудня, Боррель сказав, що питання нарощення російських військ біля кордонів України займає чільне місце у порядку денному ЕС, і буде розглядатися у четвер, 16 грудня, на засіданні Європейської Ради на рівні лідерів країн-членів ЄС.

Можлива ескалація на кордоні

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

Автор: Віталій Саєнко