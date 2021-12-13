Санкції проти Росії можуть посилити у разі її повномасштабного вторгнення в Україну.

Європейський Союз обговорює зі США та Великою Британією можливий новий пакет економічних санкцій проти Росії, якщо вона спробує вторгнутися в Україну.

Утім, поки жодних рішень не прийнято, пише Reuters із посиланням на віце-президента Європейської комісії Жозепа Борреля.

"Ми перебуваємо в режимі стримування. У будь-якому випадку ми надішлемо чіткий сигнал, що будь-яка агресія проти України буде дорого коштувати Росії... Ми разом із США та Великою Британією вивчаємо, які (санкції) можуть бути, коли і як, узгоджуємо", - сказав Боррель журналістам після прибуття на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

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За словами міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, відповідь з боку західних країн на російську агресію щодо України має бути безпрецедентною.

"Ми переконані, що Росія насправді готується до масштабної війни проти України. Це безпрецедентна подія, мабуть, з часів Другої світової війни... Якщо це безпрецедентний напад... це означає, що відповідь має бути безпрецедентною з боку західних країн", - сказав Ландсбергіс.

Дипломати ЄС повідомили Reuters, що дискусії були зосереджені на потенційному поступовому посиленні будь-яких санкцій, починаючи від можливих заборон на поїздки та заморожування активів російських політиків до заборони фінансових і банківських зв'язків із Росією.

Додатково розглядаються санкції проти газопроводу "Північний потік-2", щоб не допустити його введення в експлуатацію, а також щодо російських державних оборонних і енергетичних компаній, або скасування контрактів на постачання природного газу.

Європейські дипломати заявили, що такі кроки, імовірно, будуть розглянуті лише в тому випадку, якщо Росія піде на повномасштабне вторгнення в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня за допомогою закритого каналу відеозв'язку відбулися переговори президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна. Під час розмови Байден попередив президента РФ про рішучі економічні та інші заходи у разі посилення військової активності на кордоні з Україною.

Після переговорів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван не зміг сказати, чи остаточно Путін вирішив напасти на Україну. Водночас радник з нацбезпеки припустив, що Путін може відмовитися від планів вторгнення в Україну в обмін на запуск "Північного потоку-2".

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Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Олександр Топчій