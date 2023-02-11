Грузинський прем'єр упевнений, що Саакашвілі повернувся в країну з метою відкриття другого фронту.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Україну в спробах "відкрити другий фронт" війни з Росією і заявив, що повернення в країну екс-президента Михайла Саакашвілі служило цій же меті.

Під час спілкування з журналістами грузинський прем'єр похвалився, що в минулому році Грузія показала "безпрецедентно високе економічне зростання" на рівні 10,1%.

Також заслугою свого уряду Гарібашвілі вважає те, що Грузії "вдалося уникнути" війни.

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"Спроба того, щоб цей конфлікт як-небудь перейшов в нашу країну, на жаль, не припиняється. Ми безпосередньо чули заяви української влади на цю тему. Їх метою було відкриття "другого фронту", - заявив він.

При цьому Гарібашвілі висловив упевненість, що "цій меті служила відправка Михайла Саакашвілі до Грузії".

"І дуже багато провокацій, що, на жаль, не припиняється і зараз", – сказав прем'єр.

При цьому Гарібашвілі побажав миру і повернення територій "всім, в тому числі і нашому дружньому українському народу".

Політика Грузії на тлі війни в Україні

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повернувся на батьківщину наприкінці вересня 2021 року, тобто майже за півроку до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Грузинська влада відразу ж відправила його до в'язниці, незважаючи на заклики Києва звільнити його.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Грузія відмовилася вводити санкції проти Росії і навіть наростила обсяги торгівлі з нею. За даними української розвідки, Грузія могла стати одним з маршрутів, через який РФ обходить західні санкції.

Ще одним джерелом "безпрецедентно високого економічного зростання" в Грузії став приплив великої кількості росіян, які втекли з рідної країни або через незгоду з політикою Кремля, або через побоювання потрапити під мобілізацію. В основному це були заможні економічно активні люди, які буквально привезли з собою величезну кількість грошей.

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