Гітанас Науседа заявив, що необхідно посилювати міжнародні зусилля до того часу, поки Україна не поверне Крим до свого складу.

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа заявляє, що треба працювати над посиленням санкцій проти РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Науседа заявив під час виступу на установчому саміті "Кримської платформи" з деокупації півострова у Києві.

"Сьогодні ми сподіваємось на те, що у нас вийде тримати питання Криму серед переліку головних питань міжнародного порядку денного. Ми об'єднанні уявленням про те, що права кримчан мають бути відновлені відповідно до міжнародного права. Ми усі залишаємося відданими прихильниками української територіальної цілісності і суверенітету. Ми будемо працювати над посиленням санкцій і міжнародних зусиль до того часу, поки Україна не відновить свій суверенітет над територією Криму", - наголосив Науседа.

Читайте такожУ Києві розпочався саміт "Кримської платформи": онлайн-трансляціяПрезидент Литви визнав, що перед міжнародною спільною стоїть дуже багато труднощів і викликів. "Ми розуміємо, що Росія продовжує окупацію Криму, систематично порушує права людини", - сказав він.

Науседа заявив, що його країна ніколи не визнає анексію Криму.

"Для кожного литовця надзвичайно зрозуміло, що Крим - це невіддільна частина незалежної України", - наголосив Науседа.

Як раніше повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зазначає, що його країна ніколи не визнає російську анексію Криму.

Автор: Віталій Саєнко