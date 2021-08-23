Мевлют Чавушоглу прокоментував путінську анексію Криму і становище кримських татар на півострові.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зазначає, що його країна ніколи не визнає російську анексію Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чавушоглу заявив журналістам у кулуарах саміту "Кримська платформа".

"Ми прибули на цей саміт для того, щоби продемонструвати, наскільки для нас є важливим питання територіальної цілісності і суверенітету України і дотримання прав кримських татар", - наголосив Чавушоглу.

Читайте такожМіністри енергетики України, США і Німеччини провели переговори у Києві: про що розмовляли"Ми тут перебуваємо через те, що ми не визнаємо анексію Криму і ніколи її не визнаємо. Про це недостатньо просто говорити. Ми тут перебуваємо для того, щоби продемонструвати всім іншим нашу позицію, і наголошуємо на цій нашій позиції без виключення на всіх міжнародних платформах", - сказав глава МЗС Туреччини.

Він висловив переконання, що "Кримська платформа" відіграватиме дуже важливу роль у питанні деокупації Криму і дотримання прав кримських татар.

За його словами, у стосунках між Туреччиною і Україною немає жодних проблем, навпаки, стосунки прекрасні. "Ми надзвичайно потужно працюємо над тим, щоб посилити наші відносини в усіх інших галузях", - додав Чавушоглу.

Він сказав, що приїде в Україну вже у жовтні, аби провести з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою засідання групи стратегічного планування.

Нагадаємо, на "Кримській платформі" 23 серпня планується прийняти документ під назвою "Кримська Хартія", який засудить політику Росії по відношенню до окупованого Криму.

Всього "Платформу" відвідають представники 45 країн і міжнародних організацій.

На рівні президентів на саміті будуть представлені: Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія.

Також у "Кримській платформі" візьме участь президент Європейської Ради Шарль Мішель.

На рівні прем'єр-міністрів будуть представлені: Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція. Дві держави - на рівні глав парламентів - Чеська Республіка і Швейцарія.

Що таке Кримська платформа

"Кримська платформа" - новий консультативний і координаційний формат, ініційований президентом Володимиром Зеленським для якнайшвидшої деокупації Криму, а також посилення тиску на Росію і захисту прав людей, які проживають на півострові. Платформа повинна буде діяти на декількох рівнях: глав держав і урядів, міністрів закордонних справ, у вимірі міжпарламентського співробітництва, у форматі експертної мережі.

Інавгураційний саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня.

Саміт передбачає проведення основного засідання і чотирьох тематичних панелей: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шлях реінтеграції Криму за права людини і сталий розвиток, про відновлення прав кримськотатарського народу.

Автор: Григорій Бондар