Президент після скандалу в Білому домі поговорив із Макроном і Рютте, - FT

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови із французьким лідером Еммануелем Макроном та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це пише Financial Times, посилаючись на пов'язане із президентом джерело у Вашингтоні. За даними журналістів, розмови відбулися після зриву переговорів із Дональдом Трампом у Білому домі.

"Макрон, який зараз перебуває в Лісабоні, раніше заявив, що вважає, що кілька великих країн були праві, коли допомагали Україні і накладали санкції на Росію три роки тому і продовжують це робити".