Президент Польщі також проведе зустріч з Володимиром Зеленським.

Президент Польщі Анджей Дуда приїхав з офіційним візитом до Києва. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй сторінці у соцмережі X.

"Я був радий привітати справжнього друга України Анджея Дуду на Центральному залізничному вокзалі Києва сьогодні вранці. Президент Дуда стояв поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної російської агресії", - зазначив дипломат.

Сибіга висловив вдячність полякам від українців, які показали справжню солідарність з нашим народом.

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"Наш гість відсвяткує з нами День Конституції України та зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським", - наголосив глава МЗС.

Відомо, що це останній візит Дуди до Києва на посаді польського президента. У серпні він вже не буде очільником держави, його замінить на посаді Кароль Навроцький, який переміг на виборах цього року.

Анджей Дуда - останні новини

Раніше президент Польщі заперечив готовність Путіна напасти на країни НАТО. За його словами, Росія виснажена через свою агресію проти України. Водночас він вважає, що Європі варто підготуватися до реальної загрози в перспективі.

"У майбутньому це реальна загроза, тому ми повинні підготуватися і збільшити витрати на оборону, тому що це абсолютно необхідно для нашого захисту", - сказав Дуда.

Також стало відомо, що польський лідер обговорить з новим президентом Польщі Каролем Навроцьким членство України в Євросоюзі та НАТО. Дуда висловив сподівання, що Навроцький уважно розгляне міжнародну ситуацію і польсько-українські відносини.

"Як ми говоримо в Польщі, трохи виходить так, що думка залежить від місця сидіння. Крісло президента Польщі - незвичайне місце, і з цього крісла світ має дещо інший вигляд", - зауважив політик.

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