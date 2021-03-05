Джо Байден готовий переглянути свої повноваження на завдавання ударів за кордоном / фото REUTERS

Президент Сполучених Штатів Джо Байден готовий переглянути президентські повноваження на завдавання ударів за кордоном.

Про це на брифінгу в Білому домі заявила прес-секретар президента США Джен Псакі, передає РБК-Україна.

Вона нагадала, що ці повноваження президента США діють вже майже 20 років.

"Він (президент Байден - ред.) згоден, що повноваження на використання військової сили існують вже майже 20 років і їх давно треба було оновити", - сказала Псакі.

Повноваження на завдавання ударів за кордоном: що відомо

Повноваження на завдавання ударів за кордоном президенту США перейшли від конгресу після терактів 11 вересня 2001 року, коли були знищені дві вежі торгового центру в Нью-Йорку.

Читайте такожДержсекретар США назвав основні цілі адміністрації Байдена

Згідно з американською Конституцією, війну оголошує Конгрес, але президенти де-факто користуються можливістю на проведення військових операцій за кордоном.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН