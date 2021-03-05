Повноваження на завдавання ударів за кордоном президенту США перейшли від конгресу після терактів 11 вересня 2001 року.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден готовий переглянути президентські повноваження на завдавання ударів за кордоном.

Про це на брифінгу в Білому домі заявила прес-секретар президента США Джен Псакі, передає РБК-Україна.

Вона нагадала, що ці повноваження президента США діють вже майже 20 років.

"Він (президент Байден - ред.) згоден, що повноваження на використання військової сили існують вже майже 20 років і їх давно треба було оновити", - сказала Псакі.

Повноваження на завдавання ударів за кордоном: що відомо

Повноваження на завдавання ударів за кордоном президенту США перейшли від конгресу після терактів 11 вересня 2001 року, коли були знищені дві вежі торгового центру в Нью-Йорку.

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Згідно з американською Конституцією, війну оголошує Конгрес, але президенти де-факто користуються можливістю на проведення військових операцій за кордоном.

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Автор: УНІАН