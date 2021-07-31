Зоною лиха оголошені провінції Адана, Анталья, Мугла, Мерсін і Османійе.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив зонами лиха райони лісових пожеж в провінціях Анталья, Мугла, Мерсін, Адана і Османійе.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

"Влада Туреччини продовжить всі необхідні кроки щодо усунення збитку від лісових пожеж і підтримки населення", - написав Ердоган у своєму Telegram-каналі.

Глава держави висловив співчуття рідним і близьким співгромадян, які загинули в зоні пожеж.

Міністр лісового і сільського господарства країни Бекір Пакдемірлі раніше повідомив, що станом на ранок 31 липня зусиллями пожежних служб локалізовано 98 з 88 осередків лісових пожеж. Гасіння 10 пожеж триває.

У гасінні лісових пожеж задіяні 45 вертольотів, 6 літаків, тисячі пожежних машин.

Telegram-канал Mash опублікував відео з палаючої Анталії.

"Це не сцена з фільму жахів. Це турецька траса, наші дні. Через пожежі світ навколо перетворився на розпечену сковорідку: люди на своїх автомобілях пробираються крізь палаючі ліси", – написав канал під роликом.

Також автори каналу повідомили, що Ердоган не виключає штучного походження лісових пожеж. Серед інших версій розглядається і ймовірність підпалів і саботажу з боку забороненої в Республіці партії.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня аномально високими температурами повітря були спровоковані і поширилися лісові пожежі в південно-західних регіонах Туреччини з високою концентрацією туристичних об'єктів, зокрема провінціях Анталья, Адана, Мерсін і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

МЗС України закликало українців утриматися від відвідування охоплених пожежею регіонів.

Україна направила до Туреччини пожежні літаки ДСНС для гасіння лісових пожеж.

Автори: Вікторія Гордієнко, Катерина Гірник