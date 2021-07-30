Два пожежні літаки Ан-32П здійснили перші два скиди води (16 тонн) на осередки пожежі в гірських районах поблизу курортної Анталії.

Два літаки Державної служби України з надзвичайних ситуацій вже приступили до гасіння осередків лісових пожеж у Туреччині, куди вони прибули сьогодні.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Ввечері 30 липня, з 19:30 по 20:30, пожежні літаки Ан-32П, які Україна направила на допомогу Туреччині для ліквідації лісових пожеж, здійснили перші два скиди води (16 тонн) на осередки пожежі в гірських районах поблизу Анталії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 30 липня Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення у складі 14 осіб. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах та залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії.

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Посадку повітряні судна ДСНС здійснили в аеропорту "Газіпаша Аланія".

31 липня літаки продовжать роботу після проведення брифінгу польотних завдань, додали у відомстві.

28 липня аномально високими температурами повітря були спровоковані і поширилися лісові пожежі в південно-західних регіонах Туреччини з високою концентрацією туристичних об'єктів, зокрема провінціях Анталія, Адана, Мерсін і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

Станом на 29 липня інформації про постраждалих українців від пожеж на півдні Туреччини не було.

МЗС України закликало українців утриматися від відвідування охоплених пожежею регіонів.

Автор: Тамара Отовська