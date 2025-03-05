Керолайн Левітт зазначила, що останні заяви Зеленського можна розглядати тільки як рух у правильному напрямку.

Сполучені Штати Америки призупинили військову допомогу Україні для її перегляду і питання майбутнього фінансування перебуває на розгляді. Про це розповіла прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News.

За її словами, вчорашня заява президента України Володимира Зеленського є "позитивним кроком уперед".

Український лідер заявив, що Україна "готова сісти за стіл переговорів якомога швидше" в пошуку "довготривалого" миру з Росією, а також назвав невдалу зустріч у Білому домі "прикрою".

Відео дня

Прессекретарка зазначила, що цю заяву можна розглядати тільки як рух у правильному напрямку.

Що стосується заморозки військової допомоги Україні, вона пояснила:

"Радник із нацбезпеки сказав мені, що вони призупинили або переглядають фінансування для України, як ви бачили, є пауза у фінансуванні... Це пауза для перегляду", - додала Левітт.

Вона також повідомила, що переговори щодо угоди про корисні копалини тривають просто зараз, але не уточнила, коли вона може бути підписана.

Призупинення допомоги Україні - останні новини

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Україні вистачить грошей на соціальні виплати, пенсії та зарплати, навіть якщо Сполучені Штати припинять фінансову підтримку нашої країни.

Він додав, що військові витрати фінансуються з внутрішніх ресурсів - податків, митних платежів і державних підприємств. За розрахунками фахівців, цих коштів поки що вистачає.

Вас також можуть зацікавити новини: