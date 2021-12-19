За словами місцевих жителів, примати мстять, адже раніше собаки нібито загризли дитинча мавпи.

У районі міста Маджалгаон індійського штату Махараштра мавпи "оголосили війну" собакам.

Як повідомляє News18, за останній місяць примати вбили щонайменше 250 цуценят.

Приблизно за 10 кілометрів від Маджалгаона розташовано село під назвою Лавул з населенням близько 5000 осіб. Зараз там не залишилося майже жодного цуценя.

За словами місцевих, примати мстять. Усе нібито почалося, коли собаки вбили дитинча мавпи. Тоді ті у відповідь почали полювати на цуценят, скидаючи їх з верхівок дерев і дахів будівель. Коли зграя мавп помічає цуценя, вона його ловить, тягне на висоту і кидає вниз.

Читайте такожЖінці заборонили відвідувати зоопарк через "близькі стосунки" з шимпанзе (відео)Жителі вже звернулися до чиновників з проханням зловити "мстивих" тварин. Однак прибулі на місце працівники лісового управління не змогли впоратися з жодною.

Тепер жителі села намагаються своїми силами рятувати цуценят, проте мавпи захищаються, і відомо про кількох постраждалих людей. Крім того, примати почали нападати на маленьких дітей.

Раніше УНІАН писав про випадок, коли в Індії самець виду макак боннет подолав понад 20 кілометрів, щоб повернутися в село, помстившись таким чином місцевим жителям, які спробували його позбутися.

А жителька Великобританії намагалася нагодувати мавпу кокаїном та змила її в унітаз, знімаючи це все на відео.

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Автор: Катерина Комолова