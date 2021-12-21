У поліцейські загони входять виключно жінки.

Влада Гоа створила спеціальні Сили Рожевої Поліції. Підрозділ займатиметься питаннями захисту жінок, дітей та туристів.

Про це повідомляє Hindustan Times.

Спецзагони складатимуться тільки з жінок. Головна мета - запобігання злочинам, надання цілодобової підтримки та захисту жінкам.

Рожева поліція працюватиме в 11 дільницях штату. Пізніше їх число планують збільшити на все Гоа.

Читайте такожПрем'єр Індії закликав виробників вакцин від коронавірусу працювати в його країні"Вони пройдуть професійну підготовку і чергуватимуть цілодобово. Сили будуть працювати не над розкриттям злочинів, а над їх запобіганням", - заявив прем'єр-міністр Прамод Савант.

Влада прийняла дане рішення після критики через насильство щодо туристів, в тому числі щодо жінок. Також неодноразово лунали звинувачення у нехтуванні ситуацією з правопорядком.

Як раніше повідомляв УНІАН, навесні 2021 року Індія стала основним вогнищем поширення більш небезпечного штаму коронавірусу "Дельта". Наприкінці квітня в країні фіксували приблизно по 400 тисяч випадків-19 на добу.

Багато країн світу, в тому числі і Україна, тоді заборонили в'їзд мандрівникам з Індії. Пізніше їм дозволили в'їзд, але за умови обов'язкового 14-денного карантину.

23 вересня стало відомо, що уряд країни через понад 18 місяців початок підготовку до відкриття кордонів для міжнародного туризму у найближчі тижні.

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