Трамп вважає Маска "справді великим американцем", хоча той є іммігрантом.

Продажі автомобілів Tesla падають в Європі та інших регіонах світу на тлі політичної активності власника компанії Ілона Маска. Президент США Дональд Трамп вирішив купити нову "Теслу", щоб продемонструвати солідарність з мільярдером.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп заявив, що Маск "робить фантастичну роботу" і "ставить усе на кон", щоб допомогти США.

"Але, як це часто буває, радикальні ліві божевільні намагаються незаконно й змовницьки бойкотувати Tesla – одного з найбільших світових автовиробників і "дитя" Ілона – щоб атакувати його і завдати шкоди всьому, що він уособлює", – пише Трамп.

Відео дня

Щоб показати свою солідарність з Маском, якого він вважає "справді великим американцем, Трамп пообіцяв вже завтра вранці (сьогодні увечері за Києвом) купити нову машину Tesla.

"Чому він має бути покараний за те, що використовує свої неймовірні здібності, щоб знову зробити Америку великою", – написав Трамп

Продажі Tesla падають через Маска

Як писав УНІАН, після того, як Ілон Маск увійшов до найближчого оточення Дональда Трампа і почав активно втручатися ще й у європейську політику, продажі автомобілів Tesla почали стрімко знижуватися. Зокрема попит на ці машині значно скоротився в Європі та в Австралії.

Це, а також тарифні війни, які США під керівництвом Трампа розв’язали проти своїх ключових торговельних партнерів, призвело до падіння ціни акцій Tesla. Наслідком стало те, що номінальна вартість статків Маска за останні три місяці впала на чверть.

Вас також можуть зацікавити новини: