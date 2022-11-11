Його звинувачують у порушенні санкцій.

Норвезька прокуратура пред'явила звинувачення в порушенні санкцій Андрію Якуніну, синові давнього соратника президента Росії Володимира Путіна - Володимира Якуніна.

Як повідомляє Bloomberg, Андрію Якуніну пред'явлено звинувачення в порушенні санкційних правил, що забороняють російським громадянам користуватися безпілотниками в Норвегії.

Судові слухання призначені на період з 29 листопада по 2 грудня. Прокурор Ян Глент зазначив, що поки занадто рано говорити про те, яке покарання понесе Якунін, якщо його провину буде доведено.

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Якунін був узятий під варту норвезькою поліцією 17 жовтня під час прогулянки на човні арктичним архіпелагом. Суд вирішив звільнити його, але прокуратура оскаржила рішення, тож він все ще знаходиться під вартою.

Адвокати Якуніна, громадянина Росії і Великобританії, відзначали, що їхній клієнт нібито використовував дрон для фотографування пейзажів і перевірки погодних умов на пішохідних маршрутах.

Також вони запевняють, що правила, що забороняють громадянам Росії літати на дронах в Норвегії, не поширюються на громадян Великобританії. Вони також заявили, що санкції не поширюються на використання дронів в рекреаційних цілях, як у випадку з Якуніним.

Що відомо про Володимира Якуніна

Батька заарештованого бізнесмена, Володимира Якуніна, називали ключовою ланкою в російській дезінформаційній кампанії в Європі.

У самій Росії він відомий як екс-президент РЖД, його також називали найбільш наближеною до Володимира Путіна людиною.

У 2015 році він пішов з компанії, що ЗМІ пов'язували з отриманням ним і його сином британського громадянства, і активно зайнявся пропагандою.

Політик, який 22 роки присвятив розвідці, просуває російський імперіалізм через кілька організацій, які розкидані по всій Європі. Зокрема, він очолив Інститут "Діалог цивілізації" в Німеччині. Активну пропагандистську роботу веде і у Франції через асоціацію "Франко-російський діалог". Також він разом з дружиною створив однойменний фонд, який фінансує різні проекти.

Окрім виправдання війни, розв'язаної Росією проти України, його проекти також просувають антиамериканський порядок денний. Він потрапив під санкції США ще в 2014 році. У квітні поточного року проти нього ввела санкції Великобританія. Також знаходиться в санкційних списках Австралії, Канади, України.

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