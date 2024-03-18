У Грузії назвали це кроком Росії проти суверенітету та територіальної цілісності Грузії.

Грузія засудила Російську Федерацію за проведення таз званих "виборів" на її окупованих територіях – у Абхазії та південній Осетії. Як заявляють у Міністерстві закордонних справ країни, це крок проти суверенітету і територіальної цілісності Грузії.

"МЗС Грузії засуджує проведення виборів президента РФ в окупованих регіонах Грузії і незаконне відкриття виборчих дільниць з метою масового залучення місцевого населення. Ця дія є кроком Російської Федерації проти суверенітету та територіальної цілісності Грузії, який грубо порушує основні принципи та норми міжнародного права, а також повністю ігнорує Статут ООН та Гельсінський Заключний акт.", - йдеться в заяві.

У МЗС країни зазначили, що проведення будь-яких виборів в окупованих регіонах є незаконним в умовах окупації, а також в умовах, коли населення, вигнане з окупованих територій внаслідок етнічної чистки, досі не має змоги повернутися до своїх домівок.

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"МЗС Грузії закликає міжнародне співтовариство дати належну оцінку та відреагувати на подальші незаконні дії Росії в окупованих регіонах, які спрямовані на порушення суверенітету та територіальної цілісності Грузії", - йдеться в заяві.

У Грузії виборчої дільниці для росіян не відкривали, бажаючі проголосувати їздили у Єреван (Вірменія).

Вибори у Росії

У Росії завершилося триденне голосування на "виборах президента", у яких не брав участі жоден опозиційний кандидат. Голосування відбувалося й на окупованих територіях України - у Криму і на тих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які наразі контролює російська армія.

Російський Центрвиборчком відзвітував про рекордну явку, при цьому на окупованих територіях вона сягнула просто космічних показників - 88% у Донецькій області, 87% у Луганській, 83,8% у Херсонській, 85% у Запорізькій.

"Переможцем" призначили диктатора Володимира Путіна з рекордним результатом 87,28%. Водночас незважаючи на те, що під час виборів суперниками Володимира Путіна були "технічні кандидати", яких внесли в списки для надання уявної правдоподібності, Путін на багатьох дільницях за кордоном примудрився програти.

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