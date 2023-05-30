Тбілісі уже відкрито просуває у світ пропаганду Росії.

Грузія повторила наратив Кремля, ніби саме НАТО став причиною війни Росії проти України. У риториці представників правлячих кіл країни є поширення наративу, що Москва розпочала повномасштабне вторгнення через зближення Києва і Північноатлантичного Альянсу.

Згідно з думкою прем’єр-міністра Грузії Іраклі Гарібашвілі, НАТО своїми діями став одним із головним чинником військової агресії Москви.

"Однією з головних причин конфлікту було розширення НАТО, бажання України стати членом НАТО", - передає слова Гарібашвілі Politico.

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Видання Politico вважає, що такі наративи Грузії є ще однією ознакою розколу Тбілісі із Заходом. Також журналісти відзначають, що таку ж риторику сповідує Володимир Путін та правлячі кола Російської Федерації щодо причин початку повномасштабного вторгнення.

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На початку березня грузинська влада вирішила ухвалити закон про іноагентів, котрий є практично копією схожого закону російського зразка. Через тиск громадськості згодом такий крок вирішили не проводити.

Президентка Грузії виступила з критикою уряду країни через те, що у нього така ж риторика, як у Кремля. Саломе Зурабішвілі заявила, що Тбілісі і Москва говорять однією мовою щодо відкриття "другого фронту" у Грузії.

15 травня між Грузією і Росією відновилося авіасполучення. У Тбілісі заявили, що відмовлятися від такого кроку було б непрагматично.

Уряд Грузії нещодавно прокоментував своє рішення іти назустріч Росії, назвавши такі кроки "стратегічною політикою терпіння".

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