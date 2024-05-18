Сьогодні в країні знов відбудуться акції протесту проти "російського закону".

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала "російський" закон про "іноагентів", який спричинив масові протести в країні.

Як передає проєкт SOVA, Зурабішвілі заявила, що наклала вето на закон про "іноагентів" за його подібність до законодавства РФ. "Цей закон по своїй суті і духу є російським, який суперечить нашій конституції й усім європейським нормам і є перешкодою на шляху євроінтеграції. Вето юридично правильне і сьогодні буде передано до парламенту. Закон не підлягає жодній зміні, жодному вдосконаленню. Цей закон має бути відкликаний", - констатувала Зурабішвілі.

При цьому у провладної партії "Грузинська мрія" є достатньо голосів у парламенті, щоб подолати вето. Терміни, у які парламент має право подолати президентське вето, у конституції не вказані. Якщо після цього Зурабішвілі не підпише закон, тоді його підпише і опублікує голова парламенту.

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"Грузинська мрія" може остаточно затвердити закон у середині червня.

Тим часом в уряді заявили, що можуть врахувати "змістовні рекомендації" від західних країн-партнерів у рамках механізму вето.

Масові протести в Грузії

Протести в Грузії проти закону, який не відповідає цінностям Євросоюзу та віддаляє країну від вступу, тривають понад місяць.

18 травня у Тбілісі відбудеться кілька маршів проти "російського" закону про "іноагентів".

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