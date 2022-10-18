Асра Панахі померла в лікарні після того, як силовики її побили в школі.

Силовики в Ірані побили 16-річну школярку Асру Панахі через відмову співати пісню, що вихваляє верховного лідера Ірану Аятолу Алі Хаменеї. Дівчина померла в лікарні.

Про це пише The Guardian.

Відзначається, що інцидент стався 13 жовтня в місті Ардебіль. За даними Координаційної ради професійних асоціацій вчителів Ірану, силовики прийшли в середню школу для дівчаток і вимагали від учениць співати пісню, що вихваляє лідера Ірану, а тих, хто відмовився, побили. В результаті кількох учениць госпіталізували, серед них була і Асра Панахі, а інших заарештували. 14 жовтня школярка померла в лікарні.

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Смерть дівчини викликала в країні нову хвилю протестів. При цьому чоловік, який назвався дядьком загиблої, заявив, що вона нібито померла від вродженої вади серця.

У свою чергу влада Ардебіля заявила, що дівчинка нібито покінчила життя самогубством. Крім того, в іранському парламенті заявили, що "Асра Панахі випила таблетки і від цього померла, ну і чорт з нею".

Протести в Ірані - що відомо

Протести в Ірані спалахнули після смерті 22-річної студентки Махси Аміні. Дівчину затримали на вулиці за неналежне носіння хіджабу. 16 вересня її родичі заявили про смерть дівчини від побоїв. При цьому влада заявила, що у Аміні були проблеми з серцем.

Тисячі людей вийшли на вулиці, а іранські жінки відрізали волосся і спалювали хіджаби. Протестувальники вимагали розслідувати смерть Аміні.

У свою чергу влада жорстоко придушувала протести. Дійшло до рейдів по школах. Силовики вривалися в класи, заарештовували школярок, труїли учениць сльозогінним газом. У відповідь на жорстокість влади ПРОФСПІЛКА вчителів Ірану засудила "жорстокі і нелюдські" рейди і закликала міністра освіти Юсефа Нурі піти у відставку.

У Iran Human Rights повідомили, станом на 17 жовтня в ході загальнонаціональних протестів загинули 215 осіб, у тому числі 27 дітей.

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