Раїсі у своїй заяві назвав протести "заворушеннями".

Президент Ірану Ебрахім Раїсі готовий рішуче розправитися з протестами, які почалися більше тижня тому після загибелі затриманої поліцією дівчини і поширилися майже на всі іранські провінції.

За офіційними даними в ході зіткнень протестуючих з поліцією загинули 35 осіб, передає Бі-бі-сі.

У соцмережах розходяться відеоролики з кадрами зіткнень в іранських містах. На роликах з міст Піраншар, Махабад і Урмія видно, що силовики стріляють по демонстрантах. Не виключено, що застосовуються бойові патрони.

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За даними правозахисників Amnesty International іранські силовики тільки в середу вбили 19 протестувальників, у тому числі трьох неповнолітніх. В організації зазначили, що в її розпорядженні є докази того, що іранські силовики систематично застосовують бойові патрони.

Протести спровокували жорстку реакцію іранського режиму. За даними Amnesty International, в Ірані з понеділка затримано 11 журналістів. Кількість затриманих протестувальників обчислюється сотнями - тільки в північно-західній провінції Гуйлан станом на суботу затримано 739 осіб, у тому числі 60 жінок.

Затримані, з якими поговорила Бі-бі-сі, розповіли, що їх били. Один з них розповів про утримання в тісній камері разом з сотнями інших.

Джерела в місті Ошневіє, теж на заході, підтвердили виданню, що протестувальники на певний час захопили контроль над деякими кварталами.

Місцеві жителі кажуть, що поліцейські і чиновники з цих районів втекли, але в суботу знову повернулися.

Раїсі у своїй заяві назвав протести "заворушеннями".

Державні ЗМІ заперечили повідомлення про те, що протестувальники захопили три штаби державного воєнізованого ополчення "Басідж".

Протести в Ірані: деталі

Протести, що охопили країну, почалися після смерті іранки Махси Аміні, затриманої іранською поліцією.

Махса Аміні, курдянка за національністю, була затримана в Тегерані за звинуваченням у порушенні закону, згідно з яким жінки повинні покривати волосся хіджабом або хусткою, а руки і ноги - вільним одягом.

Незабаром після затримання Аміні впала в кому і через три дні померла в лікарні. За версією влади, смерть сталася через зупинку серця. Але родичі Аміні кажуть, що проблем з серцем у неї ніколи не було. Вони підозрюють, що дівчина померла від завданих їй побоїв.

Батько Аміні каже, що йому не дали доступу до матеріалів розтину дочки. У бесіді з Бі-бі-сі він знову сказав, що здоров'я дівчини було в повному порядку.

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