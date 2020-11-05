Післявиборчі протести охопили й інші штати.

У місті Портленд штату Орегон відбулися нічні протести. Місцева влада була змушена залучати Нацгвардію.

Про це повідомляє USA Today.

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У поліції кажуть, що внаслідок масових заворушень було затримано 10 громадян. Правоохоронці вилучили феєрверки, молотки та гвинтівку. В одного з арештованих знайшли пістолет, ніж і саморобну вибухівку.

Під час розгону акції протесту копів закидали пляшками та щонайменше одним «коктейлем Молотова».

За рішенням губернатора у місто були введені нацгвардійці. За словами правоохоронців, вони відстежили дві групи демонстрантів, які очолили нічні протести, що починалися спершу як марші.

Як зазначає Reuters, протести також спостерігалися в Атланті, Детройті, Нью-Йорку та Окленді. Демонстранти, зокрема, вимагали повного підрахунку голосів, інші пройшлися вулицями під гаслами руху «Black Lives Matter».

Вибори в США: що відомо

Станом на ранок 5 листопада кандидату в президенти від демократів Джозефу Байдену залишилося набрати всього шість голосів для перемоги на виборах президента США. Він набирає 264 голоси, в той час як у Дональда Трампа – 214 голосів.

Підсумок президентської компанії по суті залежить від результатів в штаті Невада.

УНІАН стежить за результатами виборів у США: онлайн-трансляція постійно оновлюється.

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Автор: Яна Ставська