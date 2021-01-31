Протести в РФ: російські силовики почали стріляти - ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що у Владивостоку правоохоронці стріляють з травматичної зброї та б'ють електрошокером затриманих.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter