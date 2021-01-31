За останніми даними, в Росії затримали вже більше тисячі протестувальників / фото REUTERS

У Владивостоку, де сьогодні проходять акції на підтримку політв'язня Олексія Навального, почали стріляти.

Про це повідомляє Telegram-канал ОВД-Інфо.

"У Владивостоку стріляють з травматичної зброї, б'ють електрошокером і застосовують фізичне насильство (відділ поліції № 4)", - йдеться в повідомленні.

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Акції на підтримку Навального: деталі

  • Прихильники російського опозиційного політика Олексія Навального запланували в неділю 31 січня провести акції на центральних площах 53 російських міст. Початок мітингів о 12: 00.
  • Напередодні в Москві у новій справі затримали прес-секретаря російського опозиційного політика Олексія Навального Кіру Ярмиш.
  • 23 січня в російських містах пройшли перші після повернення Навального в РФ акції протесту. Найбільші акції проходили в Петербурзі і Москві. Там, за різними оцінками, зібралося до 40 тис. осіб. Щоб перешкодити протестам, на вулиці вивели ОМОН і Росгвардію, підтягнули бронетехніку і навіть блокували зв'язок. У містах жорстоко затримували людей, застосовуючи до них силу.

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Автор: Катерина Лиманська