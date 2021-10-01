Грузинському екс-президенту загрожує ще до п'яти років позбавлення волі за незаконний перетин кордону країни.

Після затримання в Грузії екс-президента країни, а нині громадянина України Міхеїла Саакашвілі проти нього порушили кримінальну справу за статтею про незаконний перетин кордону.

Про це повідомили у прес-службі грузинської прокуратури.

"МВС розслідує факт незаконного перетину кордону Міхеїлом Саакашвілі - злочин, передбачений статтею 344 Кримінального кодексу Грузії. Всі необхідні та процесуальні слідчі дії у справі проводяться в активному режимі", - зазначили у відомстві.

Також в прокуратурі додали, що зараз Саакашвілі поміщений до виправної установи для виконання судових рішень, нагадавши, що раніше грузинські суди трьох інстанцій засудили його до 6 років позбавлення волі.

Нова стаття передбачає ще до п'яти років ув'язнення.

Затримання Саакашвілі в Грузії

Про затримання Міхеїла Саакашвілі в Батумі стало відомо 1 жовтня. Він був заарештований місцевими правоохоронцями, повернувшись на батьківщину вперше за 8 років.

Читайте такожВлада Грузії заперечує появу Саакашвілі в країніЗа словами прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, у поліції була попередня інформація про переміщення Саакашвілі з України до Грузії.

Адвокат політика Бека Басилая стверджує, що ще не зміг зв'язатися з ним, і називає затримання свого клієнта політичним актом.

Раніше Саакашвілі заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - у день місцевих виборів-рейсом Київ-Тбілісі. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

Але вже 1 жовтня Саакашвілі оголосив, що прибув до грузинського Батумі.

Після його затримання Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії для отримання офіційної інформації про підстави і обставини того, що сталося.

Автор: Станіслав Кожемякін